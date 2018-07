SERENA SENZA SLAM TRIONFA LA KERBER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISSerena Williams ha gli occhi lucidi e la voce rotta dall'emozione quando si presenta davanti al microfono per la consueta intervista di fine partita sul Centrale di Wimbledon. La campionissima americana ci aveva creduto davvero alla vittoria nella finale, nonostante quello sull'erba inglese fosse solamente il quarto torneo dopo la nascita di Olympia, venuta alla luce ad inizio settembre 2017. Un successo che l'avrebbe issata in vetta alla classifica delle regine degli Slam, eguagliando a quota 24 Margaret Court. Ma Serena non ce l'ha...