SERENA FURIOSA E SCONFITTA

TENNISNon sono molti quelli che difendono Serena Williams dopo la sceneggiata durante la finale degli Us Open persa contro la giapponese Naomi Osaka. Una vera e propria crisi di nervi per la campionissima americana, sfociata in un ladro nei confronti dell'arbitro Carlos Ramos che di fatto ha chiuso la partita. Tutto è nato dal warning (di fatto un'ammonizione) inflitto per coaching, ovvero per aver ricevuto indicazioni dalla tribuna da parte del suo allenatore Mouratoglou. La Williams non ha accettato la sanzione, dicendo al giudice di sedia...