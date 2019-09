Serbia regina d'Europa, la Slovenia s'illude e crolla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYÈ la Serbia la squadra campione d'Europa 2019 di pallavolo maschile. La squadra guidata da Slobodan Kovac si è imposta per 3-1 (19-25, 25-16, 25-18, 25-20), tornando a conquistare il titolo continentale dopo otto anni. La Slovenia, rivelazione di questo torneo, capace di ribaltare tutti i pronostici avversi battendo prima la Russia, vincitrice della Nations League, poi la Polonia campione del mondo, non è riuscita nell'impresa di superare in finale anche la Serbia. Allenata dall'italiano Alberto Giuliani, la Slovenia è partita forte,...