MILANO La terza generazione dei Maldini si affaccia in serie A all'improvviso, in pieno recupero. Nel pareggio del Milan contro il Verona (1-1), tutti si ricorderanno l'esordio di Daniel Maldini (al posto di Castillejo), figlio di Paolo e nipote di Cesare, due simboli dell'ultracentenaria storia rossonera: «Un sogno, davvero. Mio padre? Mi tranquillizza», assicura il talento nato nel 2001, che non ha paura del cognome pesante.

A differenza dei suoi illustri parenti, Maldini junior è un attaccante e, per ora, ha sulle spalle la numero 98. Nonno Cesare era un difensore centrale (il primo capitano ad alzare al cielo la Champions del 1963), papà Paolo faceva il terzino e poi il difensore ed è stato l'ultimo capitano a vincere nel 2007 la massima competizione continentale. Un cerchio che sembrava chiuso, ma al quale Stefano Pioli ha cercato di dare continuità con il cambio in pieno recupero.

Senza Ibrahimovic e con Piatek volato in Bundesliga, all'Herta Berlino, è stato il turno di Maldini, che già aveva fatto parte della tournée americana ai tempi di Marco Giampaolo (a Kansas City contro il Bayern Monaco) ed era già finito in panchina: la prima volta grazie alla convocazione del 23 novembre, sempre a San Siro, nell'1-1 contro il Napoli. Legato al club di via Aldo Rossi fino al 2024, Maldini junior spera di avere più spazio: «Ha talento, sta lavorando bene. Ho sperato che potesse arrivargli la palla giusta», le parole di Pioli, per poi scherzare. «Gli ho solo detto quale posizione tenere in campo perché gli sarebbe arrivato il pallone, ma devo dire che non sono stato un buon veggente».

TERZA GENERAZIONE

Il piccolo Maldini sa come si vince con la maglia del Milan perché nel 2016-2017 conquista lo scudetto con l'Under 16. Un buon inizio visti gli 11 vinti in famiglia: quattro da nonno Cesare e sette da papà Paolo. Quest'anno viene fermato da qualche acciacco fisico, ma rientra il 30 ottobre nei sedicesimi di Coppa Italia Primavera contro lo Spezia siglando una doppietta: un gol su rigore, uno su punizione. La sua specialità. Da qui la risalita. Gli allenamenti con i grandi, la convocazione in prima squadra e ora il debutto a San Siro.

Nello stesso stadio della festa Champions del 2007, quando a cinque anni e mezzo era stato protagonista di un tackle perfetto su Seedorf. Il video della prodezza aveva fatto il giro del web. Comprensibile quindi la sua gioia per l'esordio in A, al di là del pareggio contro il Verona (in 10 per quasi mezz'ora per il rosso di Amrabat) che frena la corsa verso il quarto posto. Al gol di Faraoni risponde Calhanoglu su punizione (deviazione di Verre), ma senza Ibrahimovic il Milan è sì coraggioso, ma soffre le iniziative del Verona (pali di Pessina e Zaccagni), per poi sfiorare la vittoria con Castillejo.

STRIGLIATA PIOLI

«Con più lucidità, il Milan avrebbe vinto. Dopo l'espulsione di Amrabat avremmo dovuto gestire meglio la situazione e occupare meglio il campo. Peccato, si poteva vincere». Mister Pioli tira le orecchie ai suoi dopo il pareggio interno. «Lo spirito e la generosità - aggiunge Pioli - stanno facendo la differenza, su queste basi dobbiamo costruire qualcosa di importante. Abbiamo quattro partite importanti ora». Pioli conta di recuperare Ibrahimovic per il derby («ha avuto un affaticamento al polpaccio, poi l'influenza») e non nasconde che l'assenza dello svedese ha pesato: «Ibra è un valore aggiunto sia per lo spessore che per il timore che incute».

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA