CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sento ancora il dovere di parlare della festa organizzata dall'Associazione italiana calciatori in occasione dei suoi 50 anni di vita. La serata in Basilica Palladiana di Vicenza è stata un grande successo e ha visto la partecipazione di centinaia di dirigenti, di calciatori, di tecnici che con la loro presenza hanno dimostrato di avere piena considerazione nei confronti dell'Associazione. Alla cena ho avuto il piacere di avere al mio tavolo quattro grandi presidenti della Federazione che in tanti anni hanno diviso e discusso con me i molti...