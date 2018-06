Senegal, Giappone e Colombia: una è di troppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CHIUSURALa fase a gironi di Russia 2018 si chiude in bellezza con Inghilterra-Belgio (ore 20, Italia 1), le due squadre che fino a questo momento hanno espresso il miglior calcio insieme alla Croazia. Belle ma anche efficaci: in ballo infatti c'è il primo posto del girone G, entrambe sono già agli ottavi con due vittorie su due partite, stessa differenza reti, e stesso numero di reti fatte e subìte. In caso di parità il primo posto si assegnerà con il criterio del fair play, gli inglesi sono in vantaggio di un cartellino sugli...