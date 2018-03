Semifinali: Trento ora sfida Ravenna, Conegliano contro Scandicci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYIl quadro delle semifinali scudetto di SuperLega è definito: da giovedì si giocheranno la finale Perugia-Trento e Civitanova-Modena. Gli ultimi due verdetti sono arrivati nel fine settimana, grazie a gara 3: nell'anticipo di sabato la Diatec è passata con grane facilità su Verona, trascinata dall'ottima prova di Kovacevic (18) e Lanza (15). Verona non è mai riuscita a entrare realmente in partita, e il solo Maar (15) non è bastato ad arginare la grande serata dei trentini. Più equilibrata, invece, la sfida tra Perugia e Ravenna....