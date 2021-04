Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(ld) Una settimana per stabilire le due finaliste, che punteranno a quel tricolore che negli ultimi anni è stato quasi proprietà di Schio: il Famila ha trionfato 7 volte tra 2011 e 2019, l'ultima edizione completa del campionato, che lo scorso anno non ha assegnato lo scudetto. Quattro di questi titoli, Schio li ha conquistati superando in finale Ragusa, un duello che si ripete questa volta in semifinale: gara1 sarà domani in Sicilia (ore...