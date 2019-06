CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Semifinale mondiale under 20, martedì 11 giugno. Al 93' il Var toglie il pareggio all'Italia, gol regolare (e bellissimo) di Scamacca annullato dall'arbitro. In finale va l'Ucraina che poi vincerà il torneo. Il nostro allenatore, Paolo Nicolato, 52 anni, di Lonigo, veronese di adozione, fa qualcosa di inconcepibile per il costume nazionale: non se la prende con l'arbitro. A fine partita, tra azzurrini in lacrime e altri viola dalla rabbia, Nicolato in tv spiega: «A me non sembrava fallo, però se l'arbitro l'ha rivisto e l'ha annullato, ci...