SEI NAZIONI E SEI ANNI DI TOTALE PRECIPIZIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYSei anni sono un mandato e mezzo elettorale nel sistema politico-sportivo italiano. Tempo sufficiente e non affrettato per trarre un bilancio. Su tale arco temporale, dove ha regnato il presidente della Federazione italiana rugby Alfredo Gavazzi coi suoi metodi, va inserito il bilancio dell'ultimo Sei Nazioni azzurro. Non nel ristretto orizzonte stagionale. Tale bilancio è negativo. Come sono in rosso i conti economici della Fir negli ultimi tre anni su quattro. Lo dicono i numeri, cari proprio a Gavazzi, non le opinioni.CUCCHIAI E...