RUGBY

DUBLINO L'Italia del rugby torna in campo oggi, a otto mesi dall'ultima partita, per il primo dei due recuperi del Sei Nazioni 2020. A Dublino contro l'Irlanda (16.30, diretta su Dmax) riparte il cammino della Nazionale di Franco Smith, cui servirebbe un miracolo per evitare la 26ma sconfitta di fila nel Torneo contro una squadra in corsa per il titolo. «L'intensità per noi è un parametro molto importante - ha detto il ct Smith- per cercare di diventare sempre più competitivi. È un fattore che vogliamo migliorare per avere un'arma in più in nostro favore». «Altro fattore fondamentale da far entrare nel nostro dna è la fisicità, aspetto su cui abbiamo dato un focus importante in tutti i raduni estivi - ha aggiunto-. Abbiamo una ottima base su cui lavorare. Il gruppo è con una media di età molto giovane e grazie al confronto costante con le due franchigie federali possiamo fare un salto di qualità, ma dobbiamo ricordare che Roma non è stata costruita in un giorno».

FORMAZIONI

IRLANDA: Stockdale; Conway, Ringrose, Aki, Keenan; Sexton (cap), Murray; Stander, Connors, Doris; Ryan, Beirne; Porter, Herring, Healy. A disposizione: Heffernan, Byrne E., Bealham, Dillane, ÒMahny, Gibson-Park, Byrne R., Henshaw .

ITALIA: Hayward; Padovani, Morisi, Canna, Bellini; Garbisi, Violi; Polledri, Steyn, Negri; Cannone, Lazzaroni; Zilocchi, Bigi (cap), Fischetti. A disposizione: Lucchesi, Ferrari, Ceccarelli, Sisi, Meyer, Mbandà, Braley, Mori.

Arbitro: Carley (Inghilterra).

