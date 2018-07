Sei auto di scorta e anche l'esercito per accogliere e proteggere CR7

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO La prima volta non si scorda mai, ma anche la seconda è indimenticabile perché è quella definitiva. L'attesa è finita, il sogno reale: dopo la toccata e fuga per la presentazione, ieri Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino per rimanerci, e oggi si allenerà per la prima volta alla Continassa, presa d'assalto dai tifosi. Si è fatto aspettare come ogni star che si rispetti, ma non ha giocato d'anticipo per dribblare i tifosi come l'ultima volta. Il suo aereo privato, proveniente da Madrid, è atterrato all'aeroporto di Caselle voli...