segue dalla prima di OgniSportSenza contare che otto anni di scudetti non possono non avere almeno un po' assopito sia la squadra sia l'ambiente, anche perché chi si aspettava una scossa dagli acquisti estivi si accorge adesso che la Juve, in estate dipinta come uno squadrone inarrivabile anche per via della profondità dell'organico, è in fondo esattamente quella dell'anno scorso, ma senza Chiellini, senza Cancelo, con il solito Douglas più fuori che dentro, un Ronaldo meno brillante ed un Emre Can spaesato e Mandzukic al capolinea....