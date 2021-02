SEDUCENTE

ROMA Per Lexus dopo l'ibrido c'è l'elettrico con la UX 300e, la prima auto a batteria del marchio del gruppo Toyota che nel 2020, con 719mila unità, ha consolidato il ruolo di quarta forza tra i marchi premium a livello globale dopo l'ineffabile triade tedesca. Nessuna di loro però può vantare oltre 15 anni di elettrificazione che hanno permesso a Lexus di mettere su strada 1,9 milioni di auto ibride le quali costituiscono il 96% delle proprie vendite in Europa. La UX 300e è puro understatement elettrico perché si distingue dalla 300h solo per la h al posto della e nella sigla e per la scritta electric al posto di hybrid.

Praticamente invisibili le modifiche che hanno migliorato l'aerodinamica come il fondo piatto, le paratie di raffreddamento mobili e i cerchi che hanno portato il cx a 0,31. All'interno cambiano la strumentazione e la leva della trasmissione sul tunnel dove si trova anche il touchpad per comandare il sistema infotelematico, dotato di schermo da 10,3 pollici e aggiornabile over-the-air.

LA RICARICA

Caratteristico il rivestimento sulla plancia che ricorda il washi, ovvero la tipica carta da riso giapponese. Il resto sembra tutto uguale ed invece qualche cambiamento c'è. Il divano posteriore, ora riscaldabile, infatti è posto un po' più in alto e spostato all'indietro così che c'è un po' meno spazio per la testa e un po' di più per le gambe. Il bagagliaio, che non è mai stato il vanto della UX, ha una capacità che passa da 247 a 367 litri.

Il motivo di tutto questo sono la scomparsa del serbatoio e la presenza della batteria agli ioni di litio da 54,3 kWh che Lexus, in virtù di tutta l'esperienza di Toyota nel campo dell'elettrificazione, può garantire per 10 anni e un milione di chilometri. Il sistema di controllo della temperatura è ad aria e può essere ricaricata a 6,6 kW in corrente alternata o a 50 kW in continua: nel primo caso la presa CCS è sul lato guida, l'altra di tipo CHAdeMO è sul lato opposto. Il motore sincrono a magneti permanenti da 150 kW e 300 Nm è assistito da un inverter più efficiente eppure più compatto del 36% rispetto a quello della versione ibrida inoltre la trasmissione ha gli ingranaggi lucidati, per ridurre al minimo rumore e attriti.

I tecnici giapponesi hanno poi migliorato l'insonorizzazione, irrobustito la scocca nella zona delle sospensioni e cambiato gli ammortizzatori, le tarature e persino i dischi freno.

PRESTAZIONI SUPERIORI

La Lexus UX 300e dichiara un'autonomia di almeno 305 km, una velocità massima di 160 km/h e uno 0-100 km/h in 7,5 secondi, uno in meno rispetto alla versione ibrida più leggera di 250 kg. Numeri a parte, è la qualità di marcia la cifra fondamentale. La UX elettrica è silenziosa come una vera Lexus, assorbe molto bene le buche e sembra ascoltare il vostro piede destro, tramutando in morbidezza le pressioni lievi e in scatti decisi quelli più risoluti con una bella progressione, ma senza mai cedere all'irruenza.

Valida anche la gestione dell'energia, con un'autonomia che equivale sostanzialmente a quella dichiarata e un consumo che permette un utilizzo sereno nella quotidianità.

PREZZO ACCESSIBILE

Baricentro più basso e migliore ripartizione delle masse danno alla giapponese, insieme ad una maggiore libertà concessa dall'elettronica, un carattere che rivela una filosofia nuova per la dinamica di marcia. La Lexus UX 300e parte da 57mila euro (incentivi esclusi), con il noleggio a lungo termine Kinto costa 684 euro (+iva) per 36 mesi/30.000 km e con il leasing a 450 euro per 60 mesi la wallbox è gratis. Per tutti è offerta a 1.400 euro (montaggio escluso) e, grazie ad un accordo con Edison, eroga energia rinnovabile al 100% che per il primo anno è gratis di notte. In via di definizione un sistema di pagamento unificato presso le colonnine pubbliche. Per il 2021 l'obiettivo è di vendere una UX su 5 elettrica e di mostrare la prima ibrida plug-in del marchio che sarà seguita da altri modelli elettrici di nuova generazione e da una fuel cell a idrogeno.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

