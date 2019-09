CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SECONDA CATEGORIANella terza giornata del campionato di Seconda categoria torna oggi la sfida tra Papozze e Crespino Guarda Veneta. I giallorossi di Nicola Tosini, al comando della classifica in virtù delle due vittorie su Mediopolesine e Frassinelle, saranno ospiti al Comunale per affrontare i gialloneri di Stefano Gregnanin, che di punti in classifica ne segnano al momento 4, in attesa di vedere definito l'esito del reclamo formulato dal Ca' Emo, ma galvanizzati dal passaggio del turno infrasettimanale nel Trofeo Regione. Con la vittoria 21...