Sebastian rinfrancato: «A Monza con ottimismo»

IL DOPO CORSASPA FRANCORCHAMPS Per un pilota i cavalli, quelli espressi dal motore, contano quasi più di ogni cosa. Per questo motivo, quando Hamilton ha sostenuto che al momento la Ferrari ha più potenza a disposizione della Mercedes, Sebastian Vettel ha esibito un grande sorriso. Il nuovo motore, il terzo e ultimo della serie, lo ha soddisfatto. «Avere un propulsore evoluto - ha detto il tedesco - è stato importante su questo circuito e lo sarà anche per la gara a Monza. Anzi, a dire il vero, questa innovazione sarà utile anche per le...