Sebastian: «Fortunati sì, ma anche tanto bravi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONI MELBOURNE Un pizzico di fortuna, ma anche tanta Ferrari, la squadra e i piloti. Perfetta la strategia, così come il pit stop, approfittando della safety car. Ma il vero capolavoro lo ha fatto Vettel, il quale quando ha visto la Haas di Grosjean fermo in pista, ha capito che ci sarebbe stato un rallentamento e si è preparato a tornare ai box, guadagnando più tempo possibile, per rientrare in pista davanti ad Hamilton. «E' andata piuttosto bene - ha raccontato Sebastian, dopo aver conquistato la sua 48.a vittoria e il 100° podio...