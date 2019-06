Sebastian all'attacco «Decisione assurda ma Lewis non c'entra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROTAGONISTIMONTREAL Sebastian Vettel rischia anche una pesante punizione dopo quella ricevuta in pista. Una forte multa e non è esclusa una squalifica se i giudici si mostreranno non solo inflessibili dopo una decisione opinabile, visto che nel 2016 a Montecarlo, Hamilton aveva effettuato una manovra analoga nei confronti di Ricciardo e non aveva subito alcuna sanzione. Dopo qualche minuto però la direzione gara ha mostrato l'altro volto della giustizia, infliggendo soltanto decurtazione di 2 punti sulla licenza, che ne ha 12. Il tedesco,...