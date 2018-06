SEB SHOW SINFONIA IN ROSSO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOUna vittoria alla Vettel. Splendida pole position, ottima partenza, gara tutta in testa con un ritmo asfissiante che non ha lasciato speranze agli avversari. Dopo quattro gare senza sorriso il tedesco di Maranello si è di nuovo arrampicato sul gradino più alto del podio mostrando che la Ferrari è ancora in forma e può piegare i rivali su tutti i circuiti. Per Seb è il 50° trionfo della sua carriera, il Cavallino passa di nuovo in testa sotto la bandiera a scacchi a Montreal dopo un lungo digiuno che durava dal 2004....