Seb: «Non avevo nessuna possibilità di passare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTECARLO Settimo sigillo di Ricciardo. Nel Principato, dove vincono i campioni. «Avevo detto che se fossi arrivato primo - ha commentato il pilota australiano - avrei potuto considerarmi in lotta per il titolo. Ci siamo. Qui la nostra macchina è stata fantastica. Non so come sarà nella prossima gara in Canada. Ma abbiamo un ottimo telaio, l'aerodinamica migliore, forse ci sarà un'evoluzione della power unit Renault a Montreal, dove si potranno usare ancora le gomme Hypersoft che per noi hanno funzionato benissimo. Cercherò di fare il...