«Se non proviamo a convivere con il virus adesso, tornando in campo, chi ci dice che poi in autunno sarà possibile? Gli scienziati sostengono che ci sarà un nuovo picco. Prima impariamo a giocare con questa nuova realtà meglio è. Oppure ci diamo appuntamento tra due anni, quando speriamo avranno trovato un vaccino».

Zbigniew Boniek, ex stella di Juventus e Roma oggi presidente della Federcalcio polacca, spiega come farà il campionato del suo Paese a ricominciare la stagione.

«Abbiamo preparato un protocollo, consegnato al governo che ci ha dato l'ok per ricominciare il 31 maggio. Dobbiamo disputare 11 giornate (una in meno della serie A, ndr). Dal 4 maggio ci si tornerà ad allenare nei centri sportivi in gruppi ristretti. Poi dal 17-18 maggio allenamenti al completo. Il 31 in campo, fino alla chiusura del 19 luglio».

Perché secondo lei Olanda e Francia hanno chiuso?

«È la decisione più facile, si può fare in un attimo. Anch'io potevo riunire il board e dire: signori, archiviamo il campionato. Ma, come sostengo dal 12 marzo, questo coronavirus darà lavoro a tanti avvocati. Si rischiano una valanga di ricorsi da parte di chi si sentirà danneggiato».

La Fifa pur di giocare ha avallato i 5 cambi per ogni squadra. È d'accordo?

«Assolutamente no. Lo trovo ridicolo. Il coronavirus non può cambiare il calcio dove, alla fine, deve contare anche chi è meglio preparato fisicamente, chi ce la fa di più».

Non pensa sia una tutela per la salute dei giocatori chiamati a giocare ogni tre giorni e con il caldo?

«Per me atleti sono anche un po' gladiatori no? Hanno fisici e resistenze diverse da un avvocato, un dottore o un impiegato. Giocare anche in condizioni estreme: questo è il loro mestiere».

