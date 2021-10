Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Se in Europa è immenso il rammarico per le sconfitte con Liverpool e Atletico Madrid, in Italia il Milan non smette di stupire. Vincendo anche in casa dell'Atalanta (con doppio brivido finale), dove solo quasi due anni fa il 22 dicembre 2019 i rossoneri ne presero cinque. Invece i ragazzi terribili di Stefano Pioli ripetono praticamente la prestazione del 23 maggio, quella della doppietta di Kessie che regalò il ritorno in Champions....