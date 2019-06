SCUDETTO REYER: «IDEE E COERENZA»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKET«Adesso godiamoci la festa, poi inizieremo a lavorare su un nuovo progetto». Coach Walter De Raffaele e l'Umana Reyer continueranno a camminare assieme verso nuovi ambiziosi traguardi. Dopo due scudetti in tre anni, una Fiba Europe cup, una Final Four di Champions League e altre due semifinali playoff, il 50enne livornese resterà alla guida degli orogranata. «Sono sotto contratto, ho il sogno di allenare la Reyer in Eurolega. Il prossimo anno parteciperemo all'Eurocup, ci sarebbe piaciuto disputare l'Eurolega avendo vinto il...