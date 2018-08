Scontri di Liverpool: condannato a 2 anni e mezzo l'ultrà della Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOROMA A quattro mesi dai drammatici fatti che precedettero la semifinale di Champions Liverpool-Roma, la giustizia britannica ha emesso la prima sentenza, condannando a due anni e mezzo di carcere uno dei due tifosi giallorossi coinvolti negli incidenti scoppiati davanti ad Anfield Road poco prima della partita del 24 aprile. Il processo ha riguardato Daniele Sciusco, 29 anni, accusato di disordini violenti. Il romanista non era coinvolto nel ferimento del tifoso irlandese Sean Cox, che finì in coma per gravi traumi cerebrali ed è...