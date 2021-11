Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOVENEZIA Perfetti sconosciuti o quasi nessuno l'ha potuto negare, al punto da non infastidirsi nemmeno. Al contempo però, inadatti o peggio ancora materasso, anche no. In Serie A è il super sottovalutato Venezia del vicentino Paolo Zanetti la squadra del giorno, dopo il triplete Caldara-Aramu-Okereke rifilato due giorni fa a José Mourinho e alla sua Roma. Lo Special One è affondato al Penzo dove, al netto della sua profezia-boomerang...