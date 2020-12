TORINO Un tracollo così è quasi inspiegabile, all'indomani della miglior partita della stagione contro il Parma. Il 3-0 contro la Fiorentina è più di un campanello d'allarme, per una Juventus che improvvisamente rischia di ritrovarsi a 10 punti (con una partita da recuperare) dalla vetta. Colpa del ricorso accolto e della sfida da giocare con il Napoli, ma soprattutto della disfatta inattesa e ingiustificabile all'Allianz, contro una Fiorentina sfacciata, proprio come aveva promesso Prandelli alla vigilia. In 18 minuti la Juventus si rovina la serata, regala il vantaggio a Vlahovic e l'uomo in più alla Fiorentina per il rosso diretto (sacrosanto) a Cuadrado per entrata killer (e totalmente inutile) su Castrovilli.

Non potrà competere con Leao per il record di velocità, ma il gol di Vlahovic colpisce a freddo una Juve ancora negli spogliatoi. Passaggio filtrante illuminato di Ribery che innesca Vlahovic tra Bonucci e de Ligt. I due difensori lo rincorrono invano e Szczesny chiude in ritardo. Dopo 13 minuti altro errore clamoroso di un disastroso Bonucci che si dimentica il pallone, Vlahovic si invola verso la porta ma la mette in mezzo e perde l'attimo. Poi Cuadrado perde la testa e entra malamente su Castrovilli nella trequarti viola. La Penna lo ammonisce, poi torna sui suoi passi, consulta il Var e gli sventola in faccia il rosso diretto. Pirlo è costretto a cambiare, dentro Danilo per Ramsey che non la prende affatto bene, e uscendo scalcia una bottiglietta d'acqua. Bianconeri in campo con il 4-4-1, Morata sacrificato e Ronaldo solo là davanti. Ma è ancora la Fiorentina pericolosa, con azione da Playstation e conclusione murata da Szczesny di Castrovilli. Al netto di qualche folata isolata la Juve non c'è: macchinosa, confusa, in affanno. Un passo indietro di due mesi, dopo aver toccato l'apice a Parma. Nel giro di tre giorni è irriconoscibile, senza automatismi e certezze conquistate a fatica. Tra i pochi a salvarsi Ronaldo e Chiesa, gli unici che provano a mettere in difficoltà la Fiorentina. L'autogol di Alex Sandro provoca il 2-0 su cross di Biraghi e liscio di Bonucci, la Juve protesta per un fallo di Dragowski su Bernardeschi e Nedved se ne va negli spogliatoi polemico prima del tracollo: il 3-0 di Caceres e per la Juve è notte fonda.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA