Sconfitta e polemiche: azzurri fuori dalla Davis

TENNISMADRID Nella prima edizione della rinnovata Davis Cup l'Italia, già sconfitta dal Canada, nella notte madrilena ha perso anche l'incrocio con gli Stati Uniti e salutato il torneo nella prima fase. Un arrivedercI pieno di rimpianti e venato di polemiche. Per il programma: gli azzurri hanno avuto la certezza di essere fuori ancor prima del doppio, causa il forfait dell'Australia con il Belgio che ha regalato a quest'ultimo un doppio 6-0. E per certi orari assurdi, con Bolelli e Fognini costretti a stare in campo fino a notte fonda. Fatti...