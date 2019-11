Scivolone di Novara, Conegliano dà spettacolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY DONNEL'Imoco Conegliano conferma la sua leadership assoluta nel campionato italiano demolendo anche Scandicci, uscita ieri da un Palaverde sold out (5.344 gli spettatori presenti) con le ossa rotte: 3-0 per le pantere trevigiane in poco più di un'ora e un quarto nel big match dell'ottava giornata di andata. Oltre alla consueta concretezza, l'Imoco ha regalato anche spettacolo a un pubblico che non ha lesinato applausi grazie a una regista Asia Wolosz particolarmente ispirata e a una prova precisa in attacco e di grande generosità in...