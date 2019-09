CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCINTILLANTEROMA Datemi un motore elettrico e una batteria e ne farò un Salone dell'Automobile nella capitale finanziaria dell'Europa. Così sta per accadere a Francoforte che, come da tradizione, dal 12 al 22 settembre accoglierà l'IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) che vedrà, come non mai, la scena catturata da vetture elettrificate in vario grado e che hanno obiettivi molto ambiziosi. Il Salone di Francoforte registra anche diverse defezioni FCA e Toyota per dirne solo due ma questo non influenza la quantità e la qualità...