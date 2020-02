SCI

VHLOVA VINCE

LO SLALOM

Lo slalom speciale di Coppa del mondo di sci donne di Kranjska Gora è stato vinto dalla 24enne slovacca Petra Vlhova in 1.47.56, davanti alla svizzera Wendy Holdener in 147.50 e all'austriaca Katharina Truppe in 1.48.45. Con questo risultato Vlhova, al 14° successo in carriera, supera nella classifica di specialità l'assente Mikaela Shiffrin: 460 contro 440 punti. Federica Brignone, 25ma dopo la prima manche, ha inforcato sul muro finale. Migliore azzurra la ventenne lombarda Marta Rossetti 12ma.

LOTTA

CHAMIZO TRIONFA AGLI EUROPEI

L'azzurro di origine cubana Frank Spartacus Chamizo ha vinto la medaglia d'oro nella categoria 74 kg degli Europei di lotta battendo il russo Magomedrasul Gazimagomedov per 5-3 nella finale svoltasi al PalaPellicone di Ostia. Per Chamizo è il quarto titolo continentale dopo quelli conquistati nei 65 kg, 70 kg e 74 kg: di quest'ultima classe l'azzurro era campione uscente e la sua è stata quindi una conferma.

TENNIS

SEPPI IN FINALE

Andreas Seppi batte il cinese Jason Jung in due set col punteggio di 6-3, 6-2 accedendo alla finale nel torneo Atp di New York contro il britannico Kyle Edmund, gara disputatasi nella notte.

