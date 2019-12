SCI

VAL GARDENA Per il circo bianco sono arrivate le gare italiane, sulle Dolomiti. Cominciano i velocisti dalla val Gardena. Oggi sulla Saslong tocca al superG e domani alla discesa. La Saslong è la pista di casa dei jet azzurri soprattutto del suo consistente pacchetto made in Alto Adige/Sudtirol. Ma paradossalmente proprio questa pista non hai mai portato loro troppa fortuna con i suoi muri del Socher, i famosi salti delle gobbe del cammello e le curve dei prati della Ciaslatt. Si gareggia sulla Saslong dal 1976 e l'unico vero discesista azzurro ad amarla e domarla èè stato il leggendario cortinese Kristian Ghedina che vinse a ripetizione ed è ormai ospite d'onore fisso della manifestazione.

In questa edizione bisogna puntare sull'asso Paris (nella foto), in gran forma e quarto tempo nell'unica prova, dominata dai norvegesi Jansrud e Kilde mentre tutti gli altri azzurri sono rimasti in ombra. Tutti si sono trovati sotto gli sci una pista con neve velocissima con molti dossi e salti lunghi ma, per il cielo parzialmente coperto, una visibilità non perfetta. «Sono contento della mia prova. Vediamo cosa si può fare in queste gare», ha detto un Paris più del solito parco di parole. In val Gardena un po' meglio vanno solitamente le cose per gli italiani nel superG, la gara di oggi. L'anno scorso ci fu il secondo posto di Christoph Innerhofer, ma quest'anno l'altoatesino è ancora fuori forma.

