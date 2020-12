SCI

VAL D'ISERE «Ho fatto una gara ottima, tutta all'attacco. Ho commesso un errore sulla parte finale ma sono riuscita a restare in piedi là dove molte sono cadute. Vuol dire che ci sono». Così Sofia Goggia dopo una gara batticuore corsa alla sua maniera, sempre al limite. In 1.44.73 Sofia è arrivata seconda nella discesa di Coppa del mondo in Val d'Isere, una gara che avrebbe potuto vincere e che è stata costellata di cinque interruzioni per altrettanti incidenti. L'austriaca Nicole Schmidhofer è finita all'ospedale, per fortuna senza danni seri. Caduta spettacolare anche per l'azzurra Brignone: se l'è cavata con una botta a una gamba. Per la bergamasca Goggia - 28 anni e campionessa olimpica di discesa- è arrivato così il 28° podio in carriera. Ha vinto la svizzera Corinne Suter in 1.4462. Terza la statunitense Breezy Johnson in 1.4482, primo podio in coppa. Per l'Italia ci sono poi Elena Curtoni buona 10ma, Laura Pirovano 14ma in 1.46.46 e Marta Bassino 16ma. Oggi ancora una discesa con Goggia più che mai battagliera.

PARIS 12°

In Val Gardena sulla Saslong in superG ha vinto il norvegese Aleksander Kildein 1.2629, davanti allo svizzero Mauro Caviezel in 1.2641. Miglior azzurro è stato Dominik Paris ma solo 12°.

