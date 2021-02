SCI

Una delle giornate più attese per lo sci azzurro nei Mondiali di casa. Perchè si sapeva già da settimane che quella di oggi sarebbe stata la sola gara con l'Italia in grado di giocarsi due carte diverse per conquistare il titolo. Del resto lo slalom gigante in questa stagione è stato dominato da Marta Bassino, vincitrice di 4 gare e ad un passo dalla conquista della Coppa del Mondo di specialità, mentre Federica Brignone è una delle migliori specialiste degli ultimi anni, in grado sempre di piazzare il colpaccio. Un'accoppiata di lusso, insomma, due ragazze che arrivano all'appuntamento con stati d'animo opposti: Bassino al settimo cielo per l'oro ottenuto nel parallelo, Brignone arrabbiata per la gestione di quella gara (in particolare del regolamento) da parte della Fis, visto che è stata eliminata ai quarti proprio dalla compagna di squadra nonostante la somma dei tempi la vedesse davanti. «Non so se mi passerà», le sue parole a caldo. Di certo Federica ha una motivazione in più per far bene oggi quando uscirà dal cancelletto. Ad assistere alla gara ci sarà Sofia Goggia, che ieri ha pranzato con la squadra per poi presentarsi alla stampa con uno stato d'animo ben diverso rispetto all'incontro dei giorni scorsi, nel quale non era riuscita a nascondere commozione e tristezza.

Ieri invece non sono mancati sorrisi e battute: «Volevo reimmergermi nel mio ambiente e respirare la mia aria dopo un Mondiale visto sul divano e il gigante, ultima occasione di ottenere una medaglia nel settore femminile, è l'occasione migliore», dice l'olimpionica della discesa. Inevitabile allora chiederle un pronostico sulla gara: «Marta Bassino è la miglior gigantista del mondo a livello tecnico, in questa stagione ha sciato sempre una spanna sopra tutte ed ha un'invidiabile costanza di rendimento. L'oro ai Mondiali sarebbe la consacrazione di una stagione straordinaria». E la Brignone? «Lei è una tigre, so la rabbia che ha dentro in questo momento, anche perché finora le gare non le sono venute bene. Potrebbe davvero dare la zampata, perché a volte riesce a tirare fuori delle manche di grinta e cattiveria come poche sanno fare». Per quanto riguarda le avversarie delle azzurre, i nomi sono quelli noti: «Ho visto una Worley in gran spolvero e una Shiffrin fluida nella sciata. Occhio anche a Vlhova e Gisin, ma per me la più pericolosa è Lara Gut: è agguerrita, lucida e costante». Intanto Sofia la sua parte l'ha fatta: « Spero di avere regalato un pizzico di serenità e alleggerito il carico di pressione».

L'INCOGNITA

L'incognita è la tenuta delle neve, visto che le temperature durante la giornata saliranno 4-5 gradi sopra lo zero. In ogni caso si è lavorato molto ieri e anche oggi saranno tante le persone impegnate per rendere compatta quanto più possibile l'Olympia delle Tofane.

Intanto la Norvegia vince l'oro nel parallelo a squadre battendo in finale la Svezia con Thea Louise Stjernesund, Sebastian Foss-Solevaag, Kristina Riis-Johannessen e Fabian Wilkens Solheim. Medaglia di bronzo per la Germania, che aveva escluso l'Italia ai quarti, mentre nella prima sfida degli ottavi, avversaria la Finlandia, la friulana Lara Della Mea, cadendo a metà tracciato, si è procurata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Per lei stagione finita.

Bruno Tavosanis

