SCI

Un'azzurra sul podio, tre nella top five, cinque nelle prime dodici. Si passa dal gigante alla discesa, ma è sempre grand'Italia nel circo bianco al femminile. Nella libera di Bansko, dove Sofia Goggia sbanda e finisce a terra (solo una contusione per la bergamasca, che per precauzione oggi rimarrà in hotel), ci pensa ancora una volta Federica Brignone a piantare il tricolore sul podio. La valdostana è seconda, staccata di 18 centesimi da sua Maestà Shiffrin.

TECNICHE

Era una libera, eppure i primi due gradini sono appannaggio di specialiste delle prove tecniche. «È stata una discesa anomala, quasi un gigantone che presentava solo pochi punti dove si poteva rimanere in posizione. Il terreno era duro e con curve lunghe, l'unica cosa cambiata durante la gara è stata la visibilità, perché dal numero 25 in poi è arrivato il sole e posso assicurare che si vedeva veramente meglio», racconta una soddisfatta Brignone, apparsa già brillante in prova, ma superatasi in gara.

Nella quale ha acciuffato il secondo podio della carriera in discesa, dopo quello di Bad Kleinkirchheim due anni fa, nella domenica in cui l'Italia monopolizzò il podio. Con gli 80 punti messi in saccoccia Brignone è nuovamente seconda nella graduatoria complessiva: «La lotta nelle zone alte della classifica sta diventando appassionante così come la stagione, sono tornata seconda nella generale ma continuo a non guardarla troppo e penso solamente ad attaccare tutte le volte che esco dal cancelletto». Intanto la valdostana si dimostra una capitana («Sono molto contenta per l'ottimo risultato di squadra, ma mi spiace per la scivolata di Sofia») e dà l'appuntamento a stamani: «Ci riproverò nella seconda discesa, sperando di mangiare qualche centesimo». Alle spalle di Brignone, quarta Elena Curtoni, quinta Marta Bassino, undicesima Laura Pirovano e dodicesima la romana Francesca Marsaglia.

OGGI I MASCHI

Oggi alle 10.15 libera bis, mentre alle 11.30 gli uomini daranno l'assalto alla Streif di Kitzbuehel. In Austria, nel superG vinto dal norvegese Kilde, quinta piazza per l'azzurro Mattia Casse. Quindicesimo invece il rientrante Christof Innerhofer, che non parteciperà alla libera odierna.

Mario Nicoliello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA