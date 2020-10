SCI

Ti aspetti il guizzo vincente di Federica, invece a sorpresa, ma non troppo, spunta il volto sorridente di Marta, capace di rifilare 14 centesimi alla più blasonata compagna e imporsi nell'ouverture della nuova stagione della neve. Il gigante di Soelden parla italiano, grazie all'ennesima prodezza delle donzelle della valanga rosa: prima Bassino, seconda Brignone. In due manche di prelibata bellezza c'è il condensato di cosa significhi sciare oggi tra le porte larghe. Le azzurre annientano la concorrenza la terza, la slovacca Vhlova accusa oltre un secondo di distacco e timbrano sul Rettenbach la quattordicesima doppietta nella storia del circo bianco femminile. Più che un trionfo è stato un dominio, costruito già nella prima manche, quando la piemontese e la valdostana avevano dimostrato di averne decisamente di più rispetto alla concorrenza. A metà gara c'erano 58 centesimi tra la ventiquattrenne di Borgo San Dalmazzo e la trentenne di La Salle, che nella discesa decisiva ha cercato, invano, il sorpasso.

LA CUNEESE

La vittoria di Bassino, la seconda in carriera dopo il successo di undici mesi fa a Killington, è meritata, soprattutto per il modo in cui la cuneese ha gestito la tensione, presentandosi al cancelletto di partenza senza alcuno scrupolo, attaccando nel tratto iniziale, amministrando sull'arcigno muro per poi giocare in difesa sul piano finale. «Nella prima manche avevo trovato buone sensazioni. Nella seconda è stata più tosta, ma ho tenuto duro e spinto fino in fondo. La vittoria non mi sorprende visto come stavo sciando. Essere riuscita a traferire in gara quanto di buono fatto in allenamento mi dà molta fiducia», spiega la vincitrice, aggiungendo una dedica particolare («Un pensiero speciale alla mia terra che sta soffrendo per l'alluvione») e dando appuntamento anche in slalom: «Sarò in gara sia a Lech nel parallelo sia a Levi nei due classici speciali». Dal canto suo Brignone mette in cascina il podio numero 40 della carriera e distanzia di 20 punti la rivale per la sfera di cristallo, la slovacca Vhlova appunto: «Meglio arrivare seconda dietro a un'italiana che a una straniera. Penso sia un bel messaggio per il Paese, significa che stiamo lavorando bene e che siamo in forma. Dopo tutta la pressione e quello che è successo, sono felice di aver cominciato così».

SOFIA E LA GIOIA

Al rientro dopo l'infortunio di febbraio anche Sofia Goggia si è mostrata in spolvero, chiudendo sesta: «Ho sciato con la gioia di tornare a fare questo sport. So di avere tanto margine, ma qui avrei firmato per questo risultato». In una giornata tanto trionfale, l'unico neo che si può trovare nel comportamento della squadra azzurra è la totale assenza di giovani alle spalle delle tre big. Nessuna delle altre sei italiane al via della prima manche è infatti riuscita a qualificarsi per la seconda.

Mario Nicoliello

ORDINE DI ARRIVO: 1. Marta Bassino 2'1969; 2. Federica Brignone a 014; 3. Petra Vhlova (Svk) a 113; 4. Michelle Gisin (Svi) a 130; 5. Mina Fuerst Holtmann (Nor) a 175; 6. Sofia Goggia a 247.

