SCI

Se, in fatto di sci, vi siete fermati a Tomba, la bomba è arrivato il momento di sguinzagliare la fantasia e inventare uno slogan in rima da cucire addosso all'incredibile Goggia di questi tempi. Qualcosa che, considerando il periodo, potrebbe suonare come Sofia, tutte le vittorie si porta via. Ché alla fine, si tratti di sci o di scope magiche, il tratto comune è l'atto stesso del volare, esattamente ciò che la fuoriclasse azzurra sta facendo da quando è ripartita la stagione di coppa del mondo. Ha sorvolato le piste di Lake Louise, in Canada, dove nel giro di 72 ore ha vinto due libere e un SuperG. Si è ripetuta nello scorso weekend francese, sulle nevi della Val d'Isère: discesa il sabato, SuperG il giorno dopo. Potete chiamarlo dominio o inventare un neologismo più appropriato ma la sostanza sempre quella è. Sofia è diventata una sentenza che rende niente affatto casuale scomodare il paragone con Tomba, la bomba. Che, nella stagione di grazia 1995, vinse la coppa del mondo generale portandosi a casa undici gare tra slalom e gigante. La bergamasca è già a quota 5, guarda tutte dall'alto in classifica generale e nelle due graduatorie di specialità e, rispetto al mito bolognese, ha più carte da giocarsi. Benvenuti a Goggialandia, un posto bellissimo quando non ci si mette la iella a rovinare i piani con infortuni mai di poco conto.

PROVA DI FORZA

Sofia vince ancora, si diceva. Straordinaria prova di forza, la sua. Perché nella parte alta del tracciato tiene bene ma non è impeccabile, al punto da avere addirittura critiche da consegnare a se stessa, all'arrivo. Esigente, meticolosa e perfezionista come i grandi campioni amano essere. O, in fondo, come devono essere... È la storia di Zio Paperone che se fosse generoso non sarebbe ricco. «Penso di aver disputato il supergigante più bello della mia vita: molto scolastico, però molto efficace. Sono un po' perplessa per la partenza, perché 2 decimi in 5 secondi è veramente qualcosa che mi lascia perplessa alla luce di come ho lavorato sulle partenze». Ecco. Insomma c'è da lavorare. Nonostante le avversarie non riescano a stare a contatto nemmeno facendosi un bagno di sciolina. La più vicina, ieri, è stata la rediviva norvegese Ragnhild Mowinckel, che piazzandosi seconda a 33 centesimi ha spaccato un podio che avrebbe potuto essere incredibilmente tutto azzurro con Elena Curtoni, scalata al terzo posto, e Federica Brignone - che dalla compagna aveva preso appena un centesimo di distacco - spinta giù dal podio. Ma, insomma, la squadra tutta gode di ottima salute e a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Pechino la notizia è di quelle accarezzano i sogni di gloria.

I NUMERI

Anche perché proprio Goggia e Brignone, vittoria dopo vittoria, stanno riplasmando la classifica delle plurivincitrici azzurre di tutti i tempi. Se la polivalente interprete di La Salle, trionfando nel SuperG di St. Moritz, si era presa la vetta solitaria della classifica con 17 successi individuali, la donna jet bergamasca, in tre settimane, ha scalato posizioni su posizioni e ora la incalza a quota 16, in compagnia di Deborah Compagnoni, la fonte di ispirazione dello sci femminile che fu. Grazie a questo successo, la campionessa olimpica in carica di discesa ha rafforzato il primo posto in classifica generale (635 punti contro i 570 di Mikaela Shiffrin, ieri quinta) e nella coppetta di specialità dove, con 320 punti, precede Brignone (320) e Curtoni (226). Della classifica di discesa, inutile anche parlarne. Della serie: un tempo la velocità era affare di Austria e Svizzera, poi è arrivata la Valanga Rosa e ha spazzato via tutto. Insomma, un po' di trionfalismo è davvero il minimo. E anche se gli atleti - senza distinzione di genere a nazionalità - amino ripetere di ragionare gara dopo gara, una ventata di ottimismo a cinque cerchi possiamo respirarcela a pieni polmoni. Ah, poi ci sarebbe la coppa del mondo. «A dicembre non ci penso», ripete come un mantra Sofia, aggiornando via via il mese. Tranquilla, Sofi, ci pensiamo noi.

Gianluca Cordella

