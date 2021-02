SCI

Piange Finferlo subito dopo aver tagliato il traguardo, avendo capito che il sogno di una vita sportiva era diventato realtà, lui mai in grado di salire sul podio di Coppa del Mondo. Finferlo è il soprannome che gli allenatori del Comitato Trentino avevano dato da ragazzino a Luca De Aliprandini, essendo piuttosto piccolo; quasi un segno del destino, insomma, che il piccolo Luca sia diventato grande nel gigante. Trentenne di Riva del Garda, il finanziere ha regalato all'Italia una medaglia inattesa, in grado di offrire una corposa boccata d'ossigeno al movimento sciistico nazionale, che a Cortina 2021 temeva di doversi accontentare dell'oro in combinata di Marta Bassino. De Aliprandini non era certo uno dei favoriti per le prime posizioni, ma il tracciato della pista Labirinti, bello e difficile, l'ha esaltato, facendolo salire su un podio impronosticabile. Perché un successo del francese Mathieu Faivre, oro anche nel parallelo, non era quasi quotato, visto che in questa stagione non aveva mai fatto meglio di ottavo nel gigante, mentre terzo si è piazzato l'austriaco Marco Schwarz (mai oltre il 12. posto), re della combinata e alla seconda medaglia prima ancora di scendere in pista nello slalom, specialità che sta dominando.

De Aliprandini si era ritrovato secondo anche a metà gara, preceduto solo dal favorito, il francese Alexis Pinturault. C'era qualche timore per la seconda manche, perché più volte in carriera non era riuscito a confermarsi tra una discesa e l'altra. «Il tempo è passato più veloce rispetto alle altre gare - dice l'azzurro -. Prima le interviste, poi ritornare in partenza con due seggiovie: quando sono arrivato mi sono rilassato un attimo ed era già ora di ritornare al cancelletto». E il trentenne della Val di Non se l'è cavata egregiamente, con una seconda prova solida che gli ha consentito di piazzarsi alle spalle di Faivre ma davanti di 24 centesimi a Schwarz, quanto bastava per assicurarsi il podio. A quel punto il bronzo sembrava scritto, invece l'inattesa uscita di Pinturault, la prima negli ultimi tre anni in gigante, permetteva a De Aliprandini di mettersi al collo l'argento, consentendo all'Italia di conquistare una medaglia iridata in gigante otto anni dopo il bronzo di Manfred Moelgg nel 2013. Tra l'altro De Aliprandini per una volta ha fatto meglio della fidanzata, la svizzera Michelle Gisin, terza nella combinata e tra le candidate al titolo nello slalom odierno. «Il podio è sempre stato un tabù, era diventato quasi un peso - racconta De Aliprandini, che ha ricevuto anche i complimenti telefonici da Alberto Tomba -. Infatti ultimamente mi ero detto che non aveva importanza, pazienza se non fosse arrivato. Invece...». Una medaglia da dedicare al gruppo: «Per noi è una bella rivincita. Come il Brutto Anatroccolo, siamo considerati la squadra più scarsa, per anni siamo stati insultati e criticati, ma alla fine il grandissimo lavoro degli allenatori ha pagato».

