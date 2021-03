SCI

PARIS QUARTO

PETERLINI SETTIMA

Niente podi ieri per l'Italia dello sci alpino. Miglior risultato è il quarto posto di Dominik Paris nella discesa di Saalbach-Hinterglemm seguito dal 7° della 23enne trentina Martina Peterlini nello slalom di Jasna. Nello speciale ha vinto la Shiffrin, mentre la discesa è andata a Kriechmayr.

BIATHLON

VITTOZZI SUL PODIO

La sprint di Nove Mesto regala il podio - il primo stagionale - a Lisa Vittozzi che chiude al terzo posto la gara di coppa del mondo. La sappadina ha disputato una prova pressoché perfetta, senza errori al poligono e in rimonta. Ha chiuso a 15 dalla vincitrice Tiril Eckhoff. Si tratta del tredicesimo podio in carriera per la Vittozzi. Dorothea Wierer è giunta quinta.

RUGBY

PETRARCA E ROVIGO OK

Vincono Rovigo e Petrarca nei recuperi del Top 10. I bersaglieri si sono imposti sulla Lazio al Battaglini 40-17 mentre la capolista Petrarca è andata a vincere 29-21 sul campo delle Fiamme Oro. Classifica: Petrarca 51, Rovigo 46, Calvisano 41, Valo Reggio 40, Viadana e Mogliano 25, Fiamme Oro 23, Piacenza 22, Colorno 13, Lazio 2. In Pro14 Zebre-Glasgow 20-31, Edimburgo-Benetton rinviata per un caso di Covid tra i trevigiani.

