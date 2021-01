SCI NORDICO

PELLEGRINO QUARTO

HOFER QUINTO

Lo svedese Oskar Svensson si è aggiudicato la sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, penultima prova del Tour de Ski. In finale ha battuto i russi Gleb Retivykh e Alexander Bolshunov. Buon quarto posto di Federico Pellegrino su un tracciato e una tecnica a lui non congeniali. Francesco De Fabiani è uscito ai quarti. La Svezia ha vinto anche la gara femminile con Linn Svahn. Escluse ai quarti le azzurre Ilaria Debertolis e Lucia Scardoni. Nella Coppa del mondo di biathlon a Oberhof il norvegese Sturla Leagreid si è aggiudicato l'inseguimento, quinto l'azzurro Lukas Hofer. Tra le donne successo di Tiril Eckhoff, settima Dorothea Wierer.

TENNIS

TRAVAGLIA AVANZA AD ANTALYA

L'Italia continua ad andare a tutta nell'Antalya Open in Turchia. Stefano Travaglia è il primo azzurro a qualificarsi per i quarti, grazie al successo sul finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 7-6 (5), 6-3, dopo un'1 ora 45'. Per l'ascolano, 29 anni, si tratta del secondo ingresso fra i migliori 8 di un torneo del circuito maggiore. Domani nei quarti sfiderà il belga David Goffin, n.16 della classifica mondiale e seconda testa di serie del torneo. Oggi in campo Matteo Berrettini contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov e Fabio Fognini contro il francese Jeremy Chardy.

