Non bastasse il Mondiale in tempo di pandemia, Cortina deve fare i conti anche con il meteo e in particolare con la neve, tanta, caduta a partire da domenica (le immagini della cerimonia d'apertura sono significative) e proseguita per diverse ore, tanto da costringere l'organizzazione ad annullare il programma di ieri e a modificare quello dei prossimi giorni. Niente combinata alpina femminile, quindi, una decisione presa sin dalle prime ore del mattino, nonostante il gran lavoro effettuato da circa 350 persone e 14 battipista. «Negli ultimi giorni sono caduti fino a 80 centimetri di neve in quota - dice Alberto Ghezze, responsabile dell'area sport della Fondazione Cortina 2021 -. Se avesse smesso saremmo riusciti a preparare la pista, invece ha proseguito e abbiamo dovuto cancellare la gara per questioni di sicurezza». Il problema non era la preparazione dello slalom, bensì il tracciato della prova veloce; non a caso è stato in seguito deciso di posticipare a giovedì il superG maschile, lasciando spazio oggi solo a quello femminile, con start alle 13. Per la combinata, invece, appuntamento all'inizio della prossima settimana. Piuttosto complessa, insomma, questa fase iniziale dell'evento sciistico più atteso dell'anno, ma del resto in uno sport outdoor queste variabili ci possono sempre essere, fermo restando che la fortuna per il momento ha voltato le spalle alla Perla delle Dolomiti.

Oggi comunque, toccando ferro, si parte, con Federica Brignone e Marta Bassino che provano il primo assalto al podio, impresa non semplice considerando il clamoroso stato di forma della ticinese Lara Gut, la voglia di rivincita di Mikaela Shiffrin, le qualità della svizzera Suter e della campionessa olimpica Ester Ledecka. Il quartetto azzurro è completato da Elena Curtoni e Francesca Marsaglia, ragazze che possono puntare in alto se azzeccano tutto. Intanto ieri una conferenza stampa virtuale ha inaugurato Casa Italia Collection-Fisi, che racconterà le eccellenze italiane attraverso arte, design e innovazione, il tutto celebrando lo sport. Presente nell'occasione il presidente del Coni Giovanni Malagò, il quale ha ricordato il percorso che dai Mondiali di Cortina ha portato all'assegnazione delle Olimpiadi 2026, sottolineando l'impegno del governatore Luca Zaia. Il presidente della Fisi Flavio Roda ha puntato sull'importanza di un evento come questo per la promozione degli sport invernali, «un aiuto fondamentale per il nostro sistema montagna, che sta soffrendo per questa chiusura forzata». Un tema ripreso dal presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, che si è concentrato su un aspetto che va oltre i Mondiali di sci, estendendosi all'intero movimento sportivo nazionale: «I Mondiali di Cortina daranno un grosso contributo al Paese, ma non ci possiamo accontentare dello sport in tv - ha affermato -. C'è il rischio che nasca e si consolidi una generazione Covid. Dobbiamo chiederci se non sia arrivato il momento di riaprire gli impianti, i circoli, le piste, senza l'incubo di altre chiusure. La gente merita certezze per il futuro».

