SCI

LEVI Il quarto tempo nella prima manche e addirittura il nono nella seconda parlano un linguaggio cronometrico incontestabile. E così alla fine del secondo slalom speciale di Levi sommando i due tempi la campionessa Usa Mikaela Shiffrin si è ritrovata solo quinta, una posizione quasi incredibile per lei, vera collezionista di vittorie e di podi.

VINCE LA VLHOVA

Ma evidentemente, dopo i 300 giorni di assenza dall'agonismo in conseguenza della improvvisa quanto incredibile morte del padre Jeff, caduto dal tetto di casa, Mikaela non ha ancora completamente ritrovato se stessa sugli sci, e si è ritrovata come persona.

Così, il secondo slalom speciale di Levi ha visto la slovacca Petra Vlhova vincere ancora e concedere il bis dopo il successo di ieri, ma per la Shiffrin è comunque un ritorno da sorriso. Per la dominatrice di questa due giorni - in 1.49.05 - è invece la 16ma vittoria in carriera e la quinta in serie negli ultimi cinque slalom speciali di Coppa del mondo. Evidentemente il suo allenatore italiano, l'ex tecnico azzurro Livio Magoni, sta facendo un lavoro eccellente avendo comunque a disposizione un'atleta fuori classe. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 1.49,36 e terza come l'altro ieri l'austriaca Katharina Liensberger in 1.49.55.

CURTONI PRIMA AZZURRA

Miglior azzurra, con una buona prova anche in questa gara, è stata ancora Irene Curtoni, ottava in 1.50.27. È l'unica delle italiane al momento in grado di starea ridosso delle migliori. Nelle tante gare disputate a Levi questo ottavo posto è poi per Irene il miglior risultato in assoluto. Nella classifica finale c'è poi solo Federica Brignone, ma 24ma in 1.52.10. Il tutto mentre Marta Bassino ha inforcato nella manche decisiva e le giovani leve Martina Peterlini, Serena Viviani, Lara Della Mea e Marta Rossetti non sono riuscite a qualificarsi per la seconda discesa.

SODDISFATTA

Ma è comunque Shiffrin, più ancora di Vlhova, a catturare l'attenzione di tutto il mondo dello sci dopo questi due gare finlandesi che solitamente Mikaela dominava in una disciplina in cui è quasi sempre almeno finita sul podio. Basti pensare che bisogna risalire allo slalom di Aare del 2014 per ritrovare Shiffrin fuori dal podio in una gara portata a termine. La sua sciata è apparsa come sempre perfetta dal punto di vista tecnico, anche se l'americana nei giorni scorsi aveva fatto capire di aver bisogno di ulteriori allenamenti. Tanto che è possibile che diserti per questo il parallelo di Lech in programma giovedì prossimo. Dopo il secondo posto di sabato Mikaela si era detta comunque soddisfatta. «Ho provato gioia nello sciare. È sicuro che posso essere più veloce». Per cui è certo che la quinta posizione non l'ha fatta felice ma neppure l'ha troppo preoccupata. In realtà piuttosto che l'allenamento pare mancarle ancora la giusta determinazione, quel tanto di cattiveria agonistica indispensabile per vincere una gara.

