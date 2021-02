SCI

Il countdown sta per concludersi. Oggi alle 18 la cerimonia inaugurale di piazza della Stazione aprirà ufficialmente i Mondiali di Cortina, quarantaseiesima edizione per la manifestazione sciistica seconda solo alle Olimpiadi per importanza. Un appuntamento diverso dal solito per le note restrizioni legate alla pandemia e che in un primo tempo sembrava destinato a slittare di un anno per consentire la presenza del pubblico. Nel frattempo, però, lo sport è andato comunque avanti e così ha fatto lo sci alpino, offrendo fino ad ora una stagione di alto livello anche grazie agli azzurri, dalla sfortunata Sofia Goggia e Federica Brignone, da Marta Bassino a Dominik Paris: a Cortina l'obiettivo è di 4 medaglie.

A proposito, ieri Domme è giunto ottavo nel superG di Coppa del Mondo di Garmisch 24 ore dopo il primo successo stagionale, ottenuto nella discesa. Il carabiniere non ha ancora trovato nel superG i sincronismi giusti, ma martedì sulla Vertigine può comunque puntare alla medaglia, fermo restando che il mirino è rivolto soprattutto alla discesa di domenica prossima. La gara di ieri è stata vinta da Vincent Kriechmayr, favorito per il titolo iridato, con 17 centesimi di vantaggio sul connazionale Matthias Mayer e 049 sullo svizzero Marco Odermatt. Si conferma ad alti livelli Christof Innerhofer, quinto, a 068; nelle ultime quattro gare il campione mondiale 2011 ha ottenuto due quarti e due quinti posti, a conferma che anche lui può lecitamente puntare al podio dieci anni dopo la tripletta (oro, argento, bronzo) ottenuta proprio a Garmisch. La tappa tedesca ha consentito allo staff tecnico azzurro di effettuare le ultime scelte per il settore maschile, dopo che nei giorni scorsi erano già state ufficializzate le nove ragazze convocate, ovvero Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Irene Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Martina Peterlini, Laura Pirovano e la slalomista di Tarvisio Lara Della Mea, che rappresenterà il Friuli assieme al sappadino Emanuele Buzzi. Non ci sono sciatori veneti, ma uno dei più giovani del gruppo, il diciannovenne bresciano Giovanni Franzoni, è cresciuto nello ski college di Falcade. Oltre ovviamente a Paris e Innerhofer, ci sono anche Mattia Casse (formatosi allo ski college Bachmann di Tarvisio), Luca De Aliprandini, l'altro giovanissimo Filippo Della Vite, Stefano Gross, Matteo Marsaglia, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Florian Schieder, Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer. Ben 15 gli uomini, ma non tutti gareggeranno, visto che il numero massimo consentito è 14; in particolare le prove cronometrate serviranno a stabilire chi affiancherà nella discesa Paris e Innerhofer, con Marsaglia e Schieder favoriti su Buzzi (che presumibilmente sarà al via del superG di martedì) e Casse.

Le prime medaglie verranno però assegnate domani nella combinata femminile (superG alle 11, slalom alle 14.30) e l'Italia si gioca subito carte da medaglie con Brignone (soprattutto) e Bassino, che nella prova veloce dovranno cercare di guadagnare più decimi possibile nei confronti di Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, pronte a scatenarsi nel pomeriggio fra i pali snodati. La Brignone ha vinto le ultime quattro combinate alle quali ha partecipato, ma in questa stagione questa specialità non è contemplata, di conseguenza le carte si sono rimescolate, fermo restando che non sempre in Coppa del Mondo tutte le migliori sono presenti. In ogni caso in questi Mondiali particolari, da vivere a distanza dalla tv o via web, partire subito con il piede giusto sarebbe importante per il morale dell'intera squadra.

Bruno Tavosanis

