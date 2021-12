SCI

Il boato prima del terremoto. Quel portento di Sofia Goggia, si dirà, quando è scesa in valle ha fatto tremare persino il sottosuolo... L'inarrestabile bergamasca, se non l'aveste capito, ha trionfato pure in Val d'Isere ed ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in discesa libera. Un risultato straordinario, sulle orme dell'amica e idolo Lindsey Vonn, che l'ha proiettata in vetta alla classifica generale. Come si dice nel ciclismo, Sofia si è aggiudicata tappa e maglia, in questo caso il pettorale rosso di leader, che indosserà questa mattina nel corso del super gigante. «La classifica generale? Siamo a dicembre, non guardo a queste cose», confessa Goggia. Forse, visti i risultati, per certi versi è meglio così

CON IL CUORE

Con il tempo di 1'4171, la campionessa olimpica di PyeongChang ha sbaragliato la concorrenza e preceduto l'americana Breezy Johnson di 27 centesimi. Terza l'austriaca Mirjam Puchner, a 91 centesimi. «Non ho sciato forse benissimo ha commentato la 29enne delle Fiamme Gialle -, ma ci ho messo un cuore enorme cercando sempre di spingere le curve, e mantenere le consegne che mi avevano dato i miei allenatori in partenza. Ho vinto la gara per la voglia di portarla giù e per il coraggio». Morale: a differenza di altre volte, Sofia sa di non essere stata perfetta, per questo l'ha definita «una gara tecnicamente un po' sporca, con qualche errorino, ma è la mia settima vittoria consecutiva, che meraviglia», scrive sui social. Quella striscia di imbattibilità che tra l'altro era iniziata, un anno fa, proprio sulla pista francese della Val d'Isere. Per Goggia, inoltre, si tratta della 15esima vittoria in carriera l'undicesima in discesa - in Coppa del Mondo: raggiunta al terzo posto Isolde Kostner. Ora davanti a lei ci sono solo Deborah Compagnoni e Federica Brignone, rispettivamente a 16 e 17 successi. «Ci sono delle gare racconta - dove sai già in partenza che non sarà facile, non sarà facile spuntarla ed è proprio per questo motivo che hai tremendamente bisogno di dover scavare in profondità in quello che è il pozzo delle tue risorse, per tirare fuori quella che ti darà un qualcosaquel qualcosa in più». E a proposito di profondità: poco dopo l'arrivo di Sofia al traguardo, nella Bergamasca il suolo ha iniziato a muoversi. Una forte scossa, infatti, si è avvertita con epicentro a Bonate Sotto.

L'EMBLEMA

Attimi di terrore, vissuti da chi vive in una terra, quella bergamasca, già falcidiata dalla pandemia. Ma che ha saputo risollevarsi, un po' come Sofia Goggia, emblema di resilienza, rinata dopo una miriade di infortuni. L'ultimo, al ginocchio, definito «banale» ma che le è costato lo scorso febbraio il Mondiale in casa a Cortina. Sarebbe arrivata da favorita per la medaglia d'oro. «Sono a pezzi, ma ripartirò», disse. Per quel sogno, Sofia ha versato tante lacrime. Poi ha cominciato un percorso interiore di recupero. Nove mesi dopo, Sofia è tornata più forte di prima. Da vera Regina delle nevi.

Sergio Arcobelli

