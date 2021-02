SCI

GARMISCH Inversione di programma sulla pista Kandahar di Garmisch per le ultime gare di coppa prima dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo: oggi discesa e domani superG. A Garmisch il tempo è infatti migliorato anche se c'è un nuovo problema rispetto alla scorsa settimana, quando Sofia Goggia si infortunò nella località bavarese: fa addirittura caldo e nell'unica prova cronometrata di discesa la pista è stata abbondantemente salata per tenere il più possibile compatto il fondo. In più il tracciato è stato accorciato: insomma, sono condizioni diverse da quelle che solitamente piacciono ai jet azzurri. Ma questo non ha impedito a Dominik Paris di realizzare, nonostante una vistosa frenata in vista del traguardo, il terzo tempo alle spalle dell'austriaco Max Franz e del campione locale Sepp Ferstl. Paris a Garmisch fu secondo in discesa nel 2018. Poi c'è stato anche l'ottimo quarto tempo di Christof Innerhofer che proprio ai Mondiali di Garmisch nel 2011 trionfò portando a casa l'oro in superG, l'argento in combinata ed il bronzo in discesa: una vera collezione di medaglie. Chiaro dunque che nella cittadina tedesca Innerhofer abbia solo sensazioni positive e si senta pieno di energia: niente di meglio a ridosso di Cortina 2021. «È una pista tosta, difficile, è buia e sbatte molto- dice Domme -. Ho provato a sciare già abbastanza bene, perché con una prova sola bisognava già trovare la migliore linea e mi sembra che sia andata positivamente».

BENE BUZZI

Soddisfatto Innerhofer: «Bella pista, un po' mossa. Hanno buttato un po' di sale, fa un calduccio ma sono condizioni buone per me. Ho fatto una buona prova e avuto buone sensazioni». Per l'Italia c'è anche il buon sesto tempo di Emanuele Buzzi. Adesso si vedrà se sarà in grado di trasferire in gara questa buona prestazione. È infatti questo - il risultato in gara - a spalancare la porta per gli altri jet azzurri impegnati nella ricerca di un posto in squadra ai Mondiali insieme a Paris ed Innerhofer . Poco più indietro (15° tempo) Matteo Marsaglia.

