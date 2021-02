SCI

È mancato l'atteso acuto azzurro ma Cortina può finalmente sorridere, perchè i Mondiali sono partiti, assegnando le prime medaglie in una giornata ideale, dal punto di vista meteorologico, dopo tante tribolazioni dovute a neve e nebbia. Ore e ore di lavoro effettuato in pista hanno dato i loro frutti, consentendo la disputa di due superG all'altezza che hanno consegnato i titoli ai grandi favoriti, ovvero Lara Gut-Behrami e Vincent Kriechmayr. L'Italia si aspettava di chiudere la giornata inserendosi nel medagliere, anche se c'era la consapevolezza che solo Federica Brignone partiva con l'obiettivo di una medaglia. Sull'Olympia delle Tofane la valdostana non ha trovato però la giornata migliore, piazzandosi decima a 109 dalla Gut-Behrami, a 075 dall'argento dell'altra svizzera Corinne Suter e a 062 dal bronzo di Mikaela Shiffrin (alla prima gara di velocità in stagione, la fenomenale americana avrebbe vinto senza un grave errore nella fase finale). «Avevo pochissima risposta sotto i piedi da questo tipo di neve - dice la Brignone -. Sono convinta che io e le altre italiane avremmo fatto molto meglio se la gara si fosse disputata martedì, visto che c'erano altre condizioni. Ora mi preparerò per combinata, gigante e parallelo».

NEL SILENZIO

La detentrice della Coppa del Mondo si carica sentendo il tifo del pubblico, di conseguenza soffre questi Mondiali a porte chiuse: «Sono arrivata al traguardo e c'era un silenzio tombale, mi ha fatto venire una tristezza assoluta», dice la Brignone, che ha preceduto di una posizione Marta Bassino («Ho sciato abbastanza bene, ma bisognava cercare di più la velocità», le sue parole); più indietro le deluse Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

La Vertigine ha invece ospitato la prova maschile, caratterizzata da due passaggi molto complessi posizionati dal dt azzurro Alberto Ghidoni, tanto che i primi tre a partire sono tutti usciti nello stesso punto. L'austriaco Kriechmayr ha tremato quando è sceso Romed Baumann, suo connazionale che però gareggia da due anni per la Germania dopo essere stato escluso dal Wunderteam (con il quale ottenne due podi iridati), giunto a soli 7 centesimi. Bronzo al leader della Coppa del Mondo, il francese Alexis Pinturault, che si candida a diventare il più medagliato dei Mondiali. Dominik Paris ottiene il miglior risultato stagionale in superG con il quinto posto a 17 centesimi da un bronzo che a lungo ha accarezzato. «Ci ho creduto, è vero, ma sapevo che c'era ancora spazio per degli inserimenti e così è stato - dice Domme -. Essere quinto ai Mondiali non conta nulla, ma mi dà fiducia in vista della discesa». Gara da dimenticare invece per Christof Innerhofer (23.) e così il secondo degli azzurri è stato Emanuele Buzzi, 13. a 130; solo una volta in Coppa del Mondo il 26enne di Sappada aveva fatto meglio, risultato arrivato nonostante un problema con la presa del bastoncino subito dopo il via. «Mi sentivo bene, ma ho commesso qualche errore, la vedo come un'occasione sprecata», dice Buzzi. Oggi niente gare, ma solo le prove della discesa, due per le donne e una per gli uomini.

Bruno Tavosanis

