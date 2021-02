SCI

Domenica scorsa a Garmisch si erano brutalmente interrotti i sogni iridati di Sofia Goggia, cinque giorni dopo Dominik Paris rinasce conquistando la prima vittoria dopo il grave infortunio del gennaio 2020, quando si procurò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con microfrattura della testa del perone. Un destino diametralmente opposto per i leader del movimento sciistico nazionale alla vigilia dei Mondiali di Cortina, peraltro sulla pista che 10 anni fa vide il tris di medaglie iridate di Christof Innerhofer (ieri quinto). Un risultato, quello ottenuto da Domme nella discesa sulle nevi tedesche, che arriva al momento giusto, lui che si carica con l'heavy metal («Assieme alla famiglia, la musica è il mio punto di riferimento») e ora sa che ai Mondiali può puntare all'obiettivo massimo dopo mesi di dolore, rabbia, frustrazione e, nei momenti di sconforto, dubbi sulla possibilità di ritornare ciò che era prima dell'infortunio, ovvero il numero uno della velocità, in grado di lottare anche per la classifica generale (il trofeo era andato non a caso ad uno specialista delle prove veloci, il norvegese Kilde).

«Ma ora basta parlare di questo, perché sto bene e il ginocchio è a posto», afferma deciso il carabiniere della Val d'Ultimo. Fino a ieri l'unico suo podio in questa edizione della Coppa del Mondo era arrivato a Kitzbuehel, un terzo posto che gli aveva dato morale e convinzione, rafforzata anche dalla prova cronometrata di giovedì, nella quale aveva ottenuto il terzo tempo senza forzare.

COSTANZA

Ieri invece Dominik ha fatto semplicemente il... Paris, tirando al meglio le curve, andando veloce nei piani, prendendosi i giusti rischi e sbagliando poco o nulla lungo l'intero tracciato della Kandahar 1. «Ho fatto un bel passo in avanti dalle gare di Kitzbuehel, sono riuscito a ritrovare la mia sciata - sostiene Paris -. Tutto è molto equilibrato, dalla tecnica ai materiali, così sì che mi diverto». La conferma arriva anche dal cronometro, visto che in tutti i sei tratti nei quali la pista è suddivisa ha fatto registrare uno dei migliori tre tempi, a conferma di una costanza di rendimento dal cancelletto di partenza all'arrivo, con due superbig quali Feuz e Mayer, rispettivamente secondo e terzo, costretti a pagare quattro decimi. «Quando ho tagliato il traguardo speravo di essere sul podio, ma non ne ero così certo ed infatti la vittoria mi ha sorpreso - aggiunge l'azzurro -. Dopo la prova di giovedì è aumentata la confidenza e ho capito bene dove attaccare. Poi però la pista devi sciarla e non sai mai cosa hanno fatto gli gli altri. Di certo è sempre un'emozione vedere il colore verde vicino al tuo nome».

LA VERTIGINE

A Cortina le gare da segnalare sul calendario sono quelle di martedì 9 (superG) e domenica 14 (discesa): «Rispetto a quella di Garmisch, la pista Vertigine è diversa, essendo abbastanza corta e quindi l'errore non viene perdonato - analizza Paris -. Inoltre a Cortina penso che troveremo una neve diversa, visto che ne è scesa davvero tanta. Ma è sempre così in discesa, ogni pista ha caratteristiche diverse, per questo è importante capirla e studiare i passaggi chiave. In questo senso saranno davvero importanti le tre prove cronometrate per conoscerla meglio». Oggi alle 11.30 Paris proverà a regalarsi ulteriore carica nel superG, ultima sfida di coppa prima dell'avventura iridata.

Bruno Tavosanis

