SCI DI FONDOUn altro secondo posto in Coppa del Mondo per Federico Pellegrino nel giorno dell'apertura del Tour de Ski. A Lenzerheide il valdostano replica il risultato ottenuto ad inizio mese a Davos, sempre in Svizzera, portando così a 21 il numero di podi complessivi. Nella sprint a tecnica libera l'azzurro si era qualificato senza problemi, ottenendo il secondo tempo alle spalle del russo Sergey Ustiugov. Nessun problema ai quarti, qualche brivido in semifinale, poi in finale Pellegrino ci prova, ma è proprio Ustiugov ad avere nettamente...