SCI DI FONDOLA SKOFTERUD MUORE SU UNA MOTO D'ACQUASci di fondo in lutto: è morta ieri a 38 anni la norvegese Vibeke Skofterud, olimpionica a Vancouver 2010 e due volte iridata, sempre in staffetta. Sarebbe rimasta vittima di un incidente con la moto d'acqua, avvenuto presso un'isola nell'arcipelago vicino ad Arendal: il corpo è stato trovato dopo lunghe ricerche. La fondista norvegese ha vinto anche 17 gare in coppa del mondo. Si era ritirata dall'attività agonistica nel 2015.GOLFSCATTA L'IRON MANA VERONA: 54 BUCHEDall'alba al tramonto su...