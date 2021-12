SCI

DE ALIPRANDINI

PODIO GIGANTE

Finalmente l'azzurro Luca De Aliprandini ce l'ha fatta salire sul podio in Coppa del mondo: secondo in 2.27.08 nel gigante in Alta Badia, esattamente 5 anni e un giorno dopo l'ultimo podio italiano con Florian Eisath 3°, sempre su questa pista. Ha vinto lo svizzero Marco Odermatt in 2.26.07, al quarto successo stagionale. Terzo il tedesco Alexander Schmid in 2.27.16, 27 anni ed anche per lui primo podio in carriera. Per la squadra italiana uomini quello di Luca De Aliprandini è il primo podio stagionale. Filippo Della Vite, a venti anni, pur con l'alto pettorale numero 49, ha chiuso 20°, con un bel quarto miglior tempo nella seconda manche. Oggi e domani tornano in pista le azzurre impegnate a Courchevel per due giganti.

NUOTO

LA 4X50 MISTA MASCHILE

E RIVOLTA DI BRONZO

Italnuoto protagonista ai campionati mondiali in vasca corta, in svolgimento ad Abu Dhabi. La 4x50 mista maschile si prende il bronzo in 1'3078 con le frazioni di Lorenzo Mora in 2324, Nicolò Martinenghi in 2530, Matteo Rivolta in 2195 e Lorenzo Zazzeri in 2029. Uun altro bronzo è arrivato da Matteo Rivolta nei 50 farfalla con il tempo di 2202 che vale il record italiano. L'oro è andato al 41enne brasiliano Nicholas Santos, l'argento al rappresentante di Trinidad&Tobago Dylan Carter. Intanto Miressi in finale con il miglior tempo nei 100 sl (4558). Il medagliere azzurro conta 3 ori, 4 argenti e 6 bronzi: è un record che supera il precedente di medaglie di Shanghai 2006 (2-7-3).



© RIPRODUZIONE RISERVATA