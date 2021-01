SCI

CRANS MONTANA (SVIZZERA) Aveva visto bene la campionessa Usa Lindsey Vonn, la più grande sciatrice di tutti i tempi, quando prima del ritiro aveva incoronato Sofia Goggia come sua erede nell'alta velocità. L'azzurra ha infatti realizzato l'ennesima strepitosa impresa bissando il successo di venerdì e vincendo in 1.27.75 anche la seconda discesa di Crans Montana. Per lei è la quarta incredibile vittoria in serie e la 11ma in carriera. Ma non è tutto per una magnifica Italia jet dato che dopo il secondo posto della svizzera Lara Gut- Behrami in 1.28.02 c'è anche il podio di Elena Curtoni, terza in 1.28.35.

In una Crans Montana ormai tricolore - con il tetto di 100 vittorie delle ragazze azzurre in coppa del mondo - c'è poi anche il quarto posto della giovane trentina Laura Pirovano in 1.28.57. Ma quella delle ragazze italiane è stata - quando ormai i Mondiali di Cortina sono sempre più vicini - una prestazione complessiva di squadra impressionante con Federica Brignone nona e Nadia Delago tredicesima. «Non è stata una gara facile perchè con il cielo coperto la visibilità era davvero cattiva. Così ho cercato soprattutto di scendere in sicurezza, ma ovviamente sono felicissima del risultato», le parole dell'azzurra che in effetti, dopo aver esultato appena tagliato il traguardo, ha poi scosso in aria la mano destra per dire che il risultato era ancora incerto. E poi, quando doveva scendere con il pettorale 29 l'azzurra Nadia Delago ha aggiunto davanti alle telecamere un prudente aspettiamo.

ESPERIENZA

In effetti - anche se al primo intermedio alcune rivali sono state più veloci di lei - solo la svizzera Lara Gut Behrami è apparsa in qualche modo pericolosa per la corsa al successo. La più temibile delle rivali è stata comunque ancora una volta la ceca Esther Ledecka che aveva intermedi eccellenti ma che in una curva a sinistra ha osato troppo volando nelle reti e riportando per fortuna solo una botta e qualche abrasione. Ma la morale è che Sofia vince anche quando scia con prudenza. Vuol dire che è comunque superiore alle altre. «È stata una vittoria di esperienza - ha aggiunto Goggia, che si è complimentata con le sue compagne -. Sono felicissima per il podio di Elena che quando si gareggiava da ragazzine era il mio incubo. Il fatto è che siamo davvero una grande squadra ed i risultati lo dimostrano. Ci stimoliamo l'una con l'altra a fare meglio. Ha cominciato Marta Bassino con i suoi successi e poi io. Siamo una grande squadra con individualità forti. In una squadra così si alza sempre l'asticella ed i risultati arrivano».

Oggi a Crans tocca al superG. Ed in pista ci sarà anche una combattiva Marta Bassino che ha sagacemente preferito saltare questa discesa per riposare. A Kitzbuehel, invece, pioggia e neve hanno fatto annullare la discesa che così si disputerà oggi mentre il superG è stato spostato a lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA